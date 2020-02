Juventus, de Ligt: “Abbiamo le qualità per vincere la Champions League”

NEWS JUVENTUS – Matthijs de Ligt, classe 1999, difensore centrale olandese, ha parlato al sito web ufficiale della UEFA, a pochi giorni da Lione-Juventus, gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Queste le dichiarazioni di de Ligt:

Sugli obiettivi della Juventus: “Il Lione è molto forte, con tanti giovani. In questo senso è simile al mio Ajax. La Champions? È importante crederci. Ogni squadra sogna di vincerla e noi abbiamo le qualità per farlo”.

Sulla squadra di Rudi Garcia: “Possono contare su molti giovani che vogliono crescere. È una buona squadra e dobbiamo essere pronti.Lì giocano due miei compagni di nazionale, Memphis Depay e Kenny Tete. Ho giocato contro di loro anche quando ero all’Ajax, quindi conosco lo stadio e il club. Memphis non ci sarà e per lui è un infortunio pesante, ma il Lione è forte anche senza di lui”.

Sulla sua esperienza bianconera: “Ambientarsi è difficile perché in Italia si gioca anche con più uomini contro un attaccante, ed è molto diverso rispetto a quello che facevo prima. Io non ho paura di andare uno contro uno ed è una cosa che ho imparato all’Ajax”.

Su Maurizio Sarri: “La Juventus è la squadra più forte d’Italia, vuole attaccare e vincere. Con questo allenatore è importante partire dalle retrovie, avanzare con coraggio e far vedere che hai voglia di giocare la palla. Per riuscirci devi avere una buona tecnica, che è sempre importante”.

Sulle aspettative della Juventus in Champions League: "Non si può mai dire chi la spunterà in Champions. Noi ci impegniamo al massimo, sappiamo di essere forti, abbiamo le qualità e dobbiamo dimostrarlo in partite come questa. È la parte più importante, ma bisogna anche avere fortuna per andare avanti. Non so dire se riusciremo a vincerla, sicuramente le qualità per farlo le abbiamo. Staremo a vedere".

