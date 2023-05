Juventus, Allegri: “Il nostro obiettivo è raggiungere la Lazio in classifica”

Durante la consueta conferenza stampa prima del match tra Juventus e Lecce, l'allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, ha parlato della corsa alla Champions League: "Il bilancio va fatto a fine anno, abbiamo due obiettivi davanti che sono la top 4 in campionato e l'Europa League. Stiamo lavorando per tornare a lottare in campionato fino alla fine, quest'anno non ci siamo riusciti anche perché è stata un'annata ricca di vicissitudini dentro e fuori dal campo".

Infine, Allegri ha concluso: "Ci sono questi momenti, non dimentichiamoci che fino a una settimana fa eravamo dentro a tutti e tre le competizioni e lottavamo per diversi obiettivi. Ovviamente per la Juventus andar bene significa vincere, ma nello sport non si può sempre vincere. Così come non si può sempre perdere, visto che ultimamente lo abbiamo fatto spesso domani puntiamo a tornare a vincere".