Jordan: “Il Verona dovrà essere perfetto perché il Milan è di nuovo grande”

Intervenuto ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', Joe Jordan ha parlato di Milan-Verona, gara in programma sabato sera. Queste le parole dell'ex attaccante rossonero. "La Serie A è durissima, è un campionato in cui niente è ovvio. Il Verona si è rialzato. È una squadra coraggiosa. Ha delle brave punte, tra cui Nikola Kalinic, che se sta bene sa sempre colpire. Occorrerà essere perfetti, non sbagliare mai, perché il Milan è di nuovo grande".