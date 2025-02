Joao Félix: “Kakà è sempre stato il mio idolo, mi rivedevo in lui”

Su Rui Costa e Kakà: "Non l'ho mai visto giocare dal vivo, ma ho visto alcuni suoi video. Ma per ciò che ho visto con i miei occhi, Kakà è sempre stato il mio idolo. Per la posizione in cui giocava, per i capelli che aveva. Mi rivedevo in lui e cercavo di essere come lui. L'ho incontrato per la prima volta a Orlando, facemmo una chiacchierata generale. Avevo appena firmato per l'Atletico Madrid. Gli dissi che era il mio eroe quando ero piccolo. Quando sapevo che sarei arrivato qui ho pensato di prendere il numero 22, ma ce l'ha Emerson Royal".