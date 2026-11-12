Brocchi mastica amaro: "Non è più il Milan di Berlusconi e Galliani: quel calcio non esiste più"

Mario Jardel avrebbe potuto vestire la maglia del Milan. È lo stesso ex attaccante brasiliano a raccontarlo in un'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha ripercorso alcuni momenti della propria carriera e svelato un retroscena di calciomercato legato a Silvio Berlusconi.

Jardel ha spiegato di essere stato vicino anche al Barcellona, oltre che ai rossoneri. Il Milan, in particolare, avrebbe rappresentato una possibilità concreta, soprattutto per la considerazione che il presidente aveva nei confronti degli attaccanti prolifici. "Qualcuno mi disse che Berlusconi mi voleva portare a Milano perché aveva un debole per i goleador", ha raccontato il brasiliano, ricordando anche il soprannome con cui era conosciuto in quel periodo: "SuperMario".

Il trasferimento, tuttavia, non si concretizzò. Jardel ha chiarito di non aver mai firmato per il club rossonero a causa di alcuni problemi burocratici, dei quali non ha mai conosciuto realmente la natura. Un'occasione sfumata che avrebbe potuto aggiungere un altro capitolo alla storia degli attaccanti brasiliani passati da Milanello.

Quattro gol contro il Milan tra Porto e Galatasaray

Il retroscena assume un significato particolare se si considera il rapporto calcistico tra Jardel e i rossoneri. Durante le esperienze con, infatti, il centravanti brasiliano ha affrontato il Milan in 5 occasioni, riuscendo a segnare

Un rendimento che conferma quanto fosse pericoloso per le difese avversarie. Il suo fiuto del gol era una delle caratteristiche che lo avevano reso uno degli attaccanti più prolifici della sua generazione e che, secondo il racconto dello stesso Jardel, avevano attirato l'attenzione di Berlusconi.

L'esperienza italiana con l'Ancona

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Nella stessa intervista, Jardel è tornato anche sulla sua parentesi italiana con l', nel 2004. Un'esperienza che non conserva ricordi positivi: in sei mesi, ha raccontato, non ricevette lo stipendio e riuscì a disputare soltanto 3 partite. La società era caratterizzata da una rosa molto numerosa e da una gestione che il brasiliano ha giudicato negativa, fino al fallimento del club al termine della stagione.L'attaccante ha ricordato anche un episodio particolare con i tifosi: durante la presentazione prima della partita contro il Perugia, salutò per errore il settore sbagliato dello stadio, confondendo le tifoserie a causa dei colori simili delle due squadre. Un gesto che provocò la reazione di alcuni sostenitori, già poco entusiasti del suo arrivo.

Il capitolo più sorprendente della sua carriera resta però quello legato al Milan: Berlusconi lo avrebbe voluto a Milano, ma alcuni ostacoli burocratici impedirono che quella possibilità diventasse realtà.