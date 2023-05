James: “Quello che Maignan ha fatto per il Milan è incredibile”

Intervistato dai microfoni di Gianlucadimarzio.com, l'ex portiere inglese David James ha parlato del Milan ed in particolar modo di Mike Maignan: "Quello che Maignan ha fatto per il Milan è assolutamente incredibile. In tanti si chiedevano cosa avrebbe riservato il futuro per il Milan senza Donnarumma, essendo Gigio uno dei migliori portieri giovani in circolazione. Però Maignan ha dimostrato di aver le qualità per prendere la sua eredità. Devo dire poi che mi è piaciuto tantissimo vedere i giocatori del Milan correre verso di lui dopo la qualificazione contro il Napoli".