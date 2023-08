Jacobelli: “Il Milan ha cambiato i propri connotati, ma i giudizi…”

Infine, il noto giornalista ha concluso con un pensiero sul mercato in Arabia Saudita: "Credo che ognuno abbia il diritto di fare delle scelte personali, ma il fenomeno arabo va seguito con grande interesse. Bisognerà capire in ambito internazionale che appeal potrà avere la Saudi League, e in questo senso mi ha colpito il dato degli ascolti di La7 riguardo le partite. I 174.000 spettatori registrati non sono tanti. In più bisogna sottolineare è tutto oro ciò che luccica però, considerando i problemi di Benzema, che già ha avuto delle discussi. Ad ogni modo la Superlega non era la soluzione giusta, dato che rappresentava la morte della meritocrazia". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Taremi rimane in pole per l'attacco >>>