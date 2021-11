Italia, Mancini: “Fiducioso per la qualificazione? Sempre. Su Jorginho…”

Roberto Mancini, C.T. della Nazionale italiana di calcio, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo il pareggio contro la Svizzera

Al termine del deludente pareggio contro la Svizzera, Roberto Mancini ha rilasciato delle dichiarazioni. Queste le sue parole riportate da 'gazzetta.it'. "Abbiamo sbagliato un rigore all'andata e uno al ritorno, sono cose che capitano, sarebbe stato meglio di no così avremmo chiuso la pratica. Jorginho? Lui è uno dei rigoristi, se se la sentiva di tirare, è giusto che lo abbia calciato. Il primo tempo è stato un po' sofferto dopo il gol all'inizio, nel secondo abbiamo fatto bene ma ci è mancato solo il 2-1. Fiducioso per la qualificazione? Sempre. Ora abbiamo l'ultima partita contro l'Irlanda del Nord, da affrontare con due reti di vantaggio rispetto alla Svizzera. Non è un vantaggio da poco".