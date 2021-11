Italia, Mancini dopo il sorteggio: “Sarà molto difficile” | News

Roberto Mancini, Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ha detto la sua in merito agli avversari che dovrà affrontare ai play off

Non è andato troppo bene il sorteggio dell'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri, infatti, hanno pescato nel girone la Macedonia e una possibile finale sarebbe contro la vincente tra Portogallo e Turchia. Intervenuto ai microfoni di 'Fifa Tv', il Commissario Tecnico ha parlato così del girone. "Per noi è molto difficile: la Macedonia è forte e poi andremmo a giocare in finale contro Turchia o Portogallo. Sarà dura, sono forti".