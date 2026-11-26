Il sogno Cristiano Ronaldo e non solo: Montella racconta il mercato del Milan | Video

Pep Guardiola ha parlato per la prima volta della possibilità di diventare commissario tecnico della Nazionale Italiana. Intervistato dall'ex campione brasiliano Romario, l'ex allenatore del Manchester City ha raccontato di essere stato preso in considerazione da Paolo Maldini e Leonardo per guidare gli azzurri, spiegando anche i motivi che lo portarono a rifiutare la proposta.

Italia, le parole di Guardiola

«È uno dei miei più grandi onori che Paolo Maldini e Leonardo abbiano pensato a me per allenare la nazionale italiana. Se me ne avessero parlato anni prima, probabilmente avrei accettato. Ma all’epoca mi sono reso conto che dovevo fermarmi. Avevo bisogno di più tempo per me stesso. Sono stato allenatore per 18 anni, allenando ogni tre giorni. È la prima volta che ne parlo, ma mi vergognavo di aver detto di no a un Paese come l’Italia.

Un retroscena importante che riguarda la scelta di quello che doveva essere il futuro CT della nazionale italiana dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Guardiola ha ammesso che l'idea di allenare la nazionale italiana avrebbe rappresentato un grande onore, ma che in quel momento della sua carriera sentiva la necessità di fermarsi e dedicare più tempo a se stesso: