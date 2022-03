Italia, Gravina: “Non abbiamo paura, non stiamo tremando” | News

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito all'imminente sfida dell'Italia nei play off

Si avvicina sempre di più la partita dell'Italia di Mancini contro la Macedonia del Nord, gara in programma giovedì sera allo Stadio 'Barbera' di Palermo. A margine dell'assemblea elettiva straordinaria della LND (Lega Nazionale Dilettanti), Gabriele Gravina ha rilasciato delle dichiarazioni sugli Azzurri impegnati nello spareggio: "Non abbiamo paura, non stiamo tremando. L'unica paura che abbiamo è quella della faziosità, di ciò che non possiamo vedere. Ma andiamo avanti a fronte alta e con decisione, perché il calcio italiano non può basare il proprio futuro su un gol fatto o sbagliato: dobbiamo abbandonare l'appiattimento sul presente, il futuro ci attende".