Filippo Inzaghi, ex centravanti del Milan, torna a parlare di un periodo importante della sua carriera e lo fa nel giorno della sfida tra Italia e Francia. L'attuale allenatore del Palermo, intervistato dai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha voluto ricordare gli anni trascorsi alla corte della Juventus al fianco di Zinedine Zidane, attuale commissario tecnico della nazionale Francese. Ma non è tutto, perché nelle sue dichiarazioni c'è anche un po' di Milan.

Ex Milan, parla Inzaghi

«Sono stato fortunato a poter giocare con uno come Zidane, sapere di avere alle spalle un compagno così è un privilegio. È stato un grandissimo compagno di squadra, così come lo è stato Kaka: una manna per gli attaccanti».

Un rapporto nato alla fine degli anni 90 e destinato a lasciare un segno nella carriera di entrambi.ha voluto raccontare quanto fosse speciale avere alle sue spalle un calciatore con le qualità di. Allo stesso tempo però, ha voluto ricordare anchetrequartista del

Dopo gli anni alla Juventus, nel 2001 arrivò il trasferimento al Milan, club con cui Inzaghi avrebbe poi scritto le pagine più importanti della sua carriera. In rossonero, infatti, l'attaccante italiano disputò oltre 250 partite, segnando 126 goal e diventando una delle più grandi leggende del club.

Il momento simbolo arrivò nella finale di Champions League del 2007 ad Atene. Contro il Liverpool infatti, Inzaghi segnò una storica doppietta che consegnò al Milan la settima Champions della sua storia, l'ultima conquistata.

La carriera di Inzaghi da calciatore inoltre, è impreziosita da un palmares di assoluto livello. Con la maglia rossonera, Inzaghi ha conquistato: 2 Champions League, 2 scudetti, 1 Coppa Italia, 2 Supercoppe Uefa, 1 Supercoppa italiana e 1 mondiale per club.