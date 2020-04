Inzaghi: “Milan-Liverpool del 2007? L’ho rivista 100 volte”

NEWS MILAN – Filippo Inzaghi, autore di 126 gol in 300 gare con il Milan, successivamente allenatore della squadra rossonera nella stagione 2014-2015, è intervenuto in diretta su ‘Instagram‘ con il giornalista Pierluigi Pardo. Inzaghi, oggi tecnico del Benevento, ha dichiarato: “Sto cercando di staccare un po’, altrimenti la mia fidanzata mi ammazza che le faccio sempre vedere partite: pensate che l’altra sera ho riguardato la finale del Torneo di Viareggio, Milan-Anderlecht, quando ero allenatore della Primavera rossonera”.

"Milan-Liverpool del 2007? Rivista 100 volte – ha ammesso Inzaghi -. Da mio fratello Simone c'è solo da imparare, è un modello per ogni allenatore a livello europeo. Con tutti i punti di vantaggio che abbiamo in classifica con il Benevento, qualora si riprendesse non ci saranno problemi la promozione: i ragazzi hanno vinto 21 partite su 28, qualsiasi di straordinario, sono delle persone incredibili".