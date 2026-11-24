Essere decisivo nelle partite importanti è una delle qualità che hanno contraddistinto Matías Vecino nel corso della sua esperienza all’Inter. Tra gli appuntamenti che hanno lasciato un segno nella memoria del centrocampista uruguaiano, classe 1991, non poteva mancare il derby di Milano, una sfida nella quale è riuscito a lasciare il proprio marchio con 2 gol e diverse prestazioni di rilievo.

Intervistato da Gianluca Di Marzio, Vecino è tornato sulle emozioni vissute durante i derby contro il Milan, riconoscendo quanto queste partite abbiano rappresentato momenti speciali della sua avventura nerazzurra.

Vecino e il derby: “Le mie partite migliori contro il Milan”

Il centrocampista non ha nascosto il legame particolare con questa sfida, ricordando l'atmosfera che accompagnava ogni derby: "Quando arrivava il derby si respirava un’atmosfera diversa. Credo che le mie partite migliori con l’Inter siano state proprio contro il Milan. Ho ricordi bellissimi".

Parole che testimoniano quanto le sfide contro i rossoneri siano rimaste impresse nella memoria dell'uruguaiano. Non soltanto per il risultato, ma anche per le emozioni e per la possibilità di essere protagonista in uno degli appuntamenti più sentiti della stagione.

La rimonta per 4-2 e il derby della tripletta di Icardi

Tra i ricordi più significativi c'è inevitabilmente il derby vinto dall'Inter per 4-2 in rimonta. Una partita che sembrava indirizzata dopo il primo tempo, con i nerazzurri sotto di due reti, ma che nella ripresa cambiò completamente volto.

Vecino ha ripercorso quella serata, soffermandosi sulla rapidità con cui la squadra riuscì a ribaltare il risultato: "Perdevamo 2-0 all’intervallo. Poi abbiamo segnato l’1-2 a inizio secondo tempo con Brozović, e nel giro di tre o quattro minuti abbiamo ribaltato la partita".

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Un'altra sfida rimasta particolarmente impressa è stata quella del suo primo derby, deciso dallae dal rigore trasformato dall'argentino all'ultimo minuto. Anche in questo caso, il ricordo dell'uruguaiano è legato soprattutto all'intensità della partita: "Quello in cui Icardi ha segnato tre gol, con il rigore all’ultimo minuto. Sono state partite davvero emozionanti".

Due derby diversi, ma accomunati da emozioni fortissime. Vecino li conserva tra i momenti più belli della propria esperienza interista, confermando quanto la sfida contro il Milan abbia rappresentato un appuntamento speciale nella sua carriera.