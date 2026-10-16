Il Milan può recitare un ruolo importante nella stagione, anche senza partire necessariamente tra le principali favorite per il titolo. È questa la prospettiva tracciata da Federico Pastorello, che ha commentato il nuovo corso rossonero soffermandosi sui tanti cambiamenti avvenuti all’interno del club.

Intervistato da Tuttomercatoweb, il procuratore ha espresso una valutazione che unisce prudenza e fiducia nelle potenzialità della squadra. "Ha cambiato tanto, a tutti i livelli: probabilmente saranno più pronti tra un anno. Ma può essere il disturbatore della stagione", ha dichiarato Pastorello.

Milan, tanti cambiamenti e un progetto da consolidare

Le parole dell'agente mettono in evidenza soprattutto il peso delle trasformazioni che hanno interessato il Milan. Quando i cambiamenti coinvolgono più livelli della società, infatti, può essere necessario del tempo prima che tutte le componenti trovino il giusto equilibrio. La squadra è chiamata a integrare le novità, consolidare i propri meccanismi e trovare continuità nei risultati.

In quest'ottica, l'idea che il Milan possa esprimere il proprio potenziale al massimo soltanto tra un anno rappresenta una valutazione legata ai tempi di crescita del progetto. Non significa, però, che i rossoneri debbano rinunciare a essere competitivi già nel presente.

Il Milan come possibile sorpresa della stagione

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È proprio il riferimento al "disturbatore della stagione" a offrire lo spunto più interessante dell'intervento di Pastorello. Il Milan potrebbe inserirsi nella lotta ai vertici del campionato, complicando i piani delle squadre che partono con ambizioni più dichiarate.Per riuscirci, sarà fondamentale trasformare i cambiamenti in risultati concreti, mantenendo un rendimento costante lungo il percorso. La capacità di trovare rapidamente un'identità di gioco e di affrontare con personalità gli scontri diretti potrebbe fare la differenza.

Il giudizio di Pastorello, dunque, lascia aperti diversi scenari: da una parte la consapevolezza che il progetto possa richiedere tempo, dall'altra la possibilità che il Milan riesca già in questa stagione a sorprendere le rivali. Il Diavolo è chiamato a dimostrare sul campo di poter andare oltre le aspettative iniziali.