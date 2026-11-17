Roberto Donadoni, storica bandiera del Milan degli Immortali e degli Invincibili, è tornato a parlare del suo legame viscerale con i colori rossoneri. Ospite d'onore del Milan Club Orgoglio Rossonero, l'ex esterno offensivo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sportitalia', ripercorrendo gli anni d'oro a San Siro, l'affetto dei tifosi e l'idolo d'infanzia Gianni Rivera.

Dall'acquisto di Berlusconi ai trionfi con Sacchi e Capello

Fu proprio Roberto Donadoni il primo giocatore ingaggiato daper il Milan, nell', strappato all'— e alla concorrenza della— per: da quel momento, in rossonero, ha fatto la storia.

Con la maglia del Milan, l'esterno offensivo nativo di Cisano Bergamasco ha disputato 390 partite in due periodi distinti (1986-1996 e 1997-1999) con 23 gol e circa 50 assist al suo attivo. Impressionante soprattutto la sua bacheca in rossonero:

6 Scudetti ;

; 4 Supercoppe Italiane ;

; 3 Coppe dei Campioni / Champions League e 3 Supercoppe Europee ;

e ; 2 Coppe Intercontinentali.

Donadoni è stato uno dei capisaldi del ciclo del Milan degli Immortali di Arrigo Sacchi e un elemento importante di quello del Milan degli Invincibili di Fabio Capello. Ha legato indissolubilmente il suo nome ai colori rossoneri nella sua carriera di calciatore, anche se da allenatore non ha mai avuto modo di sedere sulla panchina del Diavolo, sebbene l'abbia sfiorata in un paio di circostanze, come ha ammesso in alcune interviste.

Le parole di Donadoni a Sportitalia: «Da Rivera ai tifosi del Milan»

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

«Sono personalmente orgoglioso di aver contribuito in una piccola parte in quelli che sono stati tanti begli anni del Milan e aver avuto la possibilità di gioire tante volte e di avere l'affetto di un pubblico di questo tipo che ci ha seguito veramente con un sostegno che faceva veramente la differenza. Eravamo un'ottima squadra, ma quando poi hai un supporto di quel tipo tutto diventa ancora più facile». «Anche chi non mi ha visto giocare sa chi sono? Diciamo che è una situazione che si ripete costantemente, no? Succedeva a me quando ero ragazzino, ero tifoso del Milan e c'era Rivera che era un mio idolo e quindi si andava a giocare al campetto cercando di scimmiottare in qualche modo questi grandi campioni. Poi il destino ha voluto che anche noi entrassimo a far parte di questa famiglia, quindi adesso credo che la cosa positiva sia quella di aver lasciato qualcosa, non solo legato ai risultati sul campo che chiaramente è una cosa importante perché raggiungere i successi è importante, ma comunque aver dato qualcosa in più ai giovani che poi ci hanno seguito».

Intervenuto durante l'evento del, Donadoni ha raccontato ai microfoni di 'Sportitalia' l'orgoglio per l'eredità lasciata alle nuove generazioni di milanisti: