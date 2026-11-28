Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola sul Milan di Rúben Amorim, reduce dalla vittoria per 4-2 in Grecia sul campo dell'Olympiacos in Europa League. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni integrali.

Milan, Capello: "La vittoria in Grecia è un segnale, la squadra può ripartire da qui"

: "Più che un nuovo inizio, è stata una ripartenza. Dopo il derby è stata la prima volta in cui ho pensato: il Milan sta tornando. Poi però ho dovuto correggermi, quello che avevo visto e creduto si è perso subito dopo. Ora questa nuova vittoria è sì un segnale, la squadra può davvero ripartire da qui".

Sullo spirito di squadra che ha fatto dire ad Amorim come possa essere stata la partita della svolta: "Concordo, assolutamente sì. Prima c’era stato un Milan che andava a momenti, che si basava soprattutto sulle giocate individuali e meno sul collettivo. Da Atene torna con la consapevolezza di avere una quadratura e di poter riemergere dalle difficoltà con personalità. L’avversario non era per nulla comodo".

"I cambi, come Pulisic, hanno aiutato: giocatori in grado di fare la differenza"

: "Dopo un primo tempo onestamente brutto, contro una squadra esaltata dai successi precedenti, c’è stata la voglia di ribaltare il risultato, non hanno mai mollato. I cambi, come Christian Pulisic, hanno aiutato perché parliamo di giocatori in grado di fare la differenza. Ma tutti sono rimasti presenti e dentro la partita, e va detto che i gol subiti erano arrivati per degli errori individuali, il primo in marcatura, il secondo in appoggio. Forse doveva succedere per rivedere questo spirito, che è e resta l’elemento più importante".

Sullo spirito di squadra che può portare anche allo Scudetto: "Perché no? Aiuta la convinzione, ti fa credere che la strada imboccata sia quella giusta, che giocando in un certo modo si possono raggiungere risultati. E poi parla la classifica e dice che il Milan è lì. Se giocano così possono creare pensieri a Roma e Inter, che vedo come le candidate più qualificate. La Lazio? Resta avanti ma è una sorpresa. Il Milan può essere il vero terzo incomodo, ha imboccato una strada che può portare in vetta".

"Hutchinson ha velocità e cambio ritmo, doti importantissime nel calcio di oggi"

: "Se mi ha sorpreso? In realtà nelle volte in cui l’ho visto in campo ho pensato al perché non giocasse sempre. Contro l’Olympiacos ha fatto la differenza perché non riuscivano a prenderlo, la cosa interessante è che faceva tutto mantenendo sempre grande lucidità. Poi vero che ci vuole anche il Pulisic della situazione, che sa colpire perfettamente la palla o servire un compagno. Ecco, un’altra nota positiva è la mancanza totale di egoismo. Non ho mai visto nessuno che sembri dire “faccio io, tiro io”, piuttosto si cerca il compagno. Tornando a Hutchinson ha velocità e cambio ritmo, doti importantissime nel calcio di oggi, il PSG insegna".

Sul Milan vincente anche senza Luka Modrić: "Lasciamo stare, resta di un altro livello, un direttore d’orchestra di un mondo a parte".

"Ramos? Diamogli tempo, aspettiamolo. La concorrenza potrà stimolarlo"

: "Si pensava che Gonçalo potesse essere subito determinante, ma diamogli tempo, aspettiamolo. Magari proprio ora che la concorrenza aumenta, potrà stimolarlo. Vero anche che bisogna che gli arrivino palle davanti la porta, si segna negli ultimi 10-12 metri e a lui ne sono giunte poche. Per questo lo giustifico".

Su Alphadjo Cisse che può diventare il concorrente di Ramos nel ruolo di centravanti: "Da 9 la butta sempre dentro, e poi mi fido di Silvio Baldini che dice che può farlo ...".

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: "In mezzo Ardon Jashari mi è piaciuto, ha giocato con personalità quando aveva la palla e rincorso l’avversario quando non l’aveva. Adrien Rabiot è il solito, ancora mi chiedo perché la Juve non l’abbia tenuto. In difesa devono migliorare, soprattutto nella concentrazione".