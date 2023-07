Inter, Zanetti: “Sia Thuram che Frattesi volevano giocare con noi”

Intervistato a margine di un evento, il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti, ha parlato dei colpi di mercato contesi con il Milan come Frattesi e Thuram: "Siamo felici per l’arrivo di Frattesi, perché è un giovane molto importante e di sicuro ci darà una grandissima mano. Prima di tutto volevo ringraziare Brozovic, D’Ambrosio, Gagliardini, Dzeko, Bellanova. Tutti giocatori che hanno fatto tanto per noi. Qualcuno è stato con noi per tanti anni e bisogna riconoscere quello che hanno fatto per noi".