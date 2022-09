Inter, Marotta: “Fiducia ad Inzaghi. Obiettivo seconda stella realizzabile”

Beppe Marotta, Amministratore Delegato dell'Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni sull'allenatore dei nerazzurri Simone Inzaghi

Enrico Ianuario

Intervistato da 'Sky Sport', Beppe Marotta ha parlato dell'Inter e di Simone Inzaghi. Queste le dichiarazioni dell'Amministratore Delegato dei nerazzurri: "Fiducia in Inzaghi? Ma ci mancherebbe, sta facendo ottimo lavoro, sa gestire benissimo la squadra. Noi siamo l’Inter, vogliamo maggiore accortezza e motivazione da parte di tutti. Dirigenti, staff e giocatori. Questa maglia va onorata nel migliore dei modi. La preoccupazione non deve portare ansia e paura. Il coraggio di fare scelte importanti, come ha fatto ieri Inzaghi. Bisogna migliorare come singoli e collettivo. L’Inter ha un blasone importante, deve essere sempre competitiva al di là di chi va in campo. Le scelte di ieri di Inzaghi sono segnale di coraggio. Il gruppo ha uno stress dal punto di vista degli impegni. Ci sono tanti impegni, Inzaghi ha rosa di qualità che deve utilizzare nel migliore dei modi. In base ad allenamenti e avversari, Inzaghi lo fa nel migliore dei modi".

"Quando l’Inter partecipa ad una competizione ha l’obbligo di puntare al massimo", ha proseguito Marotta. "La seconda stella è il sogno che secondo me è realizzabile. Bisogna crederci fino in fondo. Ci sono avversari forti ma questo non ci deve spaventare. Quanto manca Lukaku? Il calcio è gioco collettivo. Non bisogna mai puntare solo su un giocatore anche se Lukaku è un grande giocatore. Chi lo sostituisce deve essere all’altezza dell’Inter. La rosa è di professionisti, non ci sta girando bene. Bisogna avere fiducia".

"In questo momento c'è sano realismo, ogni sconfitta porta con sé analisi più attenta delle problematiche. Il confronto fa parte dell'essere dirigente. Staff molto unito, dirigenziale e tecnico. Da un confronto nasce sempre qualcosa di positivo per il futuro. Si sa che l'Italia calcistica è ormai in seconda fila nel ranking. Lo strapotere della Premier ma anche di Bundes e Liga è lì da vedere. Hanno libertà di spesa e possono avere grandissimi campioni. Non è alibi, ieri battuti da squadra più forte. Vanno cercati difetti", ha concluso così il suo intervento Marotta.