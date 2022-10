Inter, Marotta: “Inzaghi? Sempre facile dare la colpa all’allenatore” | News

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' nel pre partita di Inter-Barcellona, Beppe Marotta ha parlato del futuro di Simone Inzaghi. Queste le sue dichiarazioni: "La situazione di Inzaghi? Le sue parole non hanno creato nessuna problematica, dobbiamo valutare il momento di crisi, dobbiamo ritrovare le certezze che abbiamo perso. Queste certezze si ritrovano non solo con le prestazioni ma soprattutto con i risultati. E' sempre facile dare la colpa all'allenatore, dobbiamo valutare a 360 gradi e capire il momento, siamo noi tutti, dirigenti, giocatori e allenatore, che dobbiamo venire fuori da questa situazione. L'esperienza di questi mesi servirà per rimediare agli errori". Milan, le top news di oggi: vigilia di Champions e le parole di Leao.