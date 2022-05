Inter, Inzaghi: “Scudetto? La squadra ci vuole credere fino alla fine” | News

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo la vittoria della sua squadra contro l'Udinese

Intervenuto ai microfoni di 'DAZN' al termine di Udinese-Inter, Simone Inzaghi ha rilasciato delle dichiarazioni. Queste le parole dell'allenatore nerazzurro: "Grande prova di carattere, personalità, contro una squadra che ad aprile è stata la migliore dopo di noi. Una squadra in ottima salute con giocatori di qualità ma di fronte ha trovato un'Inter che non voleva mollare. I ragazzi sono stati bravissimi, abbiamo avuto un grande seguito anche oggi. Sul 2-0 abbiamo preso quel gol di Pussetto che ci ha fatto abbassare leggermente ma la squadra è rimasta in partita senza rischiare nulla. La squadra gioca bene, vuole la Vitoria. Mancano tre partite più la finale di Coppa Italia. La squadra sta bene, è in salute e ci vuole credere fino alla fine".