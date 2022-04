Inter, Inzaghi: “Lazio-Milan? La Lazio si tifa a prescindere” | News

Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, ha rilasciato delle dichiarazioni al termine del match vinto contro la Roma di Mourinho

Intervenuto ai microfoni di 'DAZN' al termine di Inter-Roma, gara terminata 3-1 per i nerazzurri, Simone Inzaghi ha rilasciato delle dichiarazioni sulla vittoria della sua squadra. Queste le sue parole: "Bisognava mettere in campo una grande prestazione e siamo stati bravissimi. La Roma non perdeva da 12 partite. Siamo in un momento intenso, in cui abbiamo raggiunto anche un finale di Coppa Italia. Chiaramente ci serviva una vittoria importante come quella contro la Juventus. Quella partita arrivava nel momento giusto, perchè non venivano i risultati, ma non il gioco. Adesso abbiamo ottenuto altre quattro vittorie dopo la vittoria contro la Juventus. Abbiamo ottenuto una vittoria importante e bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Lazio-Milan? La Lazio si tifa a prescindere".