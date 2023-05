Inter, Inzaghi: “Derby con il Milan? Contro loro sempre gare equilibrate”

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' al termine di Verona-Inter, gara vinta dai nerazzurri 6-0, Simone Inzaghi ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al derby di Champions League contro il Milan. Queste le sue dichiarazioni: "In questi anni contro il Milan abbiamo fatto tante partite e sempre equilibrate. Noi continuiamo a lavorare, abbiamo bisogno di tutto, Giochiamo ogni tre giorni e nel nostro campionato non ci sono partite facili". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>