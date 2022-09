Inter, Gosens: “Il Bayern ha mostrato il doppio dell’intensità rispetto a noi”

Intervistato da Kicker, Robin Gosens ha parlato del Bayern Monaco, club che non sta attraversando un gran momento in campionato. Queste le dichiarazioni dell'esterno dell'Inter: "È molto sorprendente. Quando ci abbiamo giocato contro, quando abbiamo giocato contro il Bayern, ci siamo seduti tutti nello spogliatoio dopo la partita e abbiamo pensato: 'Wow, che intensità hanno nel gioco!' Questo è già il massimo livello assoluto in Europa e nel mondo. A noi hanno colto di sorpresa e ci hanno travolti, hanno mostrato il doppio dell'intensità di noi. In Champions il Bayern va come il gatto di Schmidt (espressione locale per dire che andrà avanti senza intoppi, ndr)". Milan, le top news di oggi: le condizioni di Calabria e Theo. Novità San Siro.