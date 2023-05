Inter, Barella: “Contro il Milan serviranno cuore, coraggio e forza”

Intervistato dai microfoni della UEFA, il centrocampista dell' Inter , Nicolò Barella , ha parlato in vista della semifinale di Champions League contro il Milan : "Serviranno cuore, coraggio e forza ma anche capire che è una partita di calcio e quindi può succedere di tutto e molti fattori diversi potrebbero essere decisivi. Ma il mondo intero seguirà questa partita. Saremo tutti contenti di essere in campo in quel momento".

L'ex giocatore del Cagliari ha poi continuato: "Quando San Siro è pieno di tifosi che urlano “the Champions", io mi ritrovo a pensare "Ci siamo!” Sono sensazioni forti. Ti vengono i brividi, e solo uno stadio come San Siro, una competizione come la Champions e i tifosi dell'Inter possono regalartele".

Infine, Barella ha concluso parlando di uno dei giocatori che lo ha ispirato di più come Dejan Stankovic: "Beh, l'ho sempre detto di Stanković perché io non ho mai fatto tanti gol. Vedere con quanta facilità segnava e giocava a calcio, la sua grinta unita alla tecnica, catturava sempre la mia attenzione e mi faceva guardare le partite e studiare il suo modo di giocare: i suoi passaggi, i suoi tiri, anche il suo modo di stare in campo. Gli devo molto. Mi piacerebbe segnare gol incredibili come i suoi, anche se ultimamente sto migliorando nel segnare bei gol ma mi mancano quelli facili! Lui ha fatto la storia all’Inter". LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Il poker di Wahi e l’interesse dei rossoneri