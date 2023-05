Impallomeni: “Fossi nel Milan penserei solo al campionato”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, durante il programma Maracanà, Stefano Impallomeni ha parlato del Milan e della qualificazione alla prossima Champions League: "Pioli lo scorso anno ha fatto un'impresa eccezionale, il rischio ora è che si ritorni alla casella iniziale. Ho sentito Maldini e ha detto che il rischio concreto è quello di fare passi indietro. ha messo in guardia l'ambiente e sono parole giuste. Per me il Milan è oltre le sue possibilità".