Impallomeni: “Il Milan gioca e crea, ma non concretizza. Su Leao…”

Stefano Impallomeni , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW', soffermandosi sulla prestazione del Milan contro il Borussia Dortmund e in particolare su Rafael Leao . Di seguito le sue parole.

Le parole di Stefano Impallomeni sul Milan

"E’ un Milan che gioca, crea, ha personalità, ma non concretizza. Leao dovrebbe essere più determinato, ma è un problema generale. Tutto sommato però è stata una prestazione positiva. In Champions non segna, qualcosa c’è da correggere. E poi è stato sfortunato a prendere questo girone di ferro, dove tutto è possibile. Si deciderà tutto nel doppio confronto col PSG".