Impallomeni: “L’Inter non deve sottovalutare l’orgoglio del Milan”

Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Stefano Impallomeni ha parlato di Milan e Inter dopo la conclusione dell'ultimo turno di Serie A: "Top Inter, settima vittoria consecutiva complessiva, 21 gol fatti e 3 subiti, siamo a livelli supersonici. Grande lavoro di Inzaghi che sta al top nel momento decisivo. Milan il flop perché ho stima di Pioli ma si sta tornando alla casella di partenza. Pioli lo ha reso straordinario ma in diverse partite si poteva fare meglio, non per il rendimento di alcuni giocatori ma soprattutto contro Cremonese e Spezia".