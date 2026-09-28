Il progetto del nuovo stadio di Milan e Inter sta per entrare nel vivo dopo la recente acquisizione del Meazza e delle aree circostanti. Un progetto importante, stimato in 2,149 miliardi di euro dalla relazione di fattibilità depositata dai due club in comune. A tornare sul tema è stato il sindaco di Milano, Beppe Sala, intervistato ai microfoni di 'SportMediaset' a margine dell'assemblea generale di Assimpredil Ance.

Nuovo San Siro, il commento di Sala

"Mi auguro che i club facciano vedere molto a breve il nuovo rendering dello stadio e che garantiscano il fatto che il nuovo stadio sarà pronto entro il 2032. Demolizione? Stiamo parlando del 2033. Non riesco a capire come mai ci sia questa attenzione adesso a parlarne".

Ma perché proprio il 2032?

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