Il giornalista rivela: “Ecco come Sinner è diventato grande tifoso del Milan”

"Sinner è un grande tifoso del Milan. Quando aveva 14 anni si è trovato in questo mono appartamento che divideva con un altro ragazzino per non pesare troppo sulle casse della famiglia. Avevano un mini televisore, ma lui il calcio lo seguiva poco perché veniva dallo sci. A 14 anni però questo suo amico e compagno di allenamenti, con cui condivideva l'avventura a Bordighera da Riccardo Piatti, guardava solo il Milan perché ne era tifoso e parlava solo di quello. E allora per effetto di osmosi è nata la passione di Sinner per il Milan, che oggi ancora prosegue. Il suo amico invece ha fatto perdere le tracce e no è diventato forte come Jannik".