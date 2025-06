Milan, Allegri chiama Leao e lui è già in campo: sarà presente al raduno

Milan, Leao si prepara fisicamente per il raduno — Dopo aver vinto la Nations League con il Portogallo, Leao si è goduto qualche giorno di vacanza in Brasile. Poi è rientrato a Milano per qualche evento mondano, e, prima di presentarsi a Milanello, è probabile che voglia rilassarsi per qualche altro giorno in ferie. Attualmente, è a Miami, negli Stati Uniti d'America.

Ma è molto stimolato a ricominciare subito con il Milan. Forse anche per l'arrivo di Allegri, che, secondo la 'rosea', in diversi contatti diretti gli ha comunicato come punti su di lui per riportare il Milan in alto. Allegri ritiene di poter aiutare Rafa a diventare quello che negli ultimi due anni non è riuscito appieno a essere: il leader tecnico (con più continuità) e il punto di forza della squadra.

Come rivelato da Tare, il numero 10 milanista ha dimostrato tutto il suo attaccamento ai colori rossoneri volendo informarsi sulla campagna di rafforzamento della squadra. Nell'ultima stagione, se c'è un aspetto in cui Rafa Leao sembra essere davvero cresciuto, è la maturità.

Il portoghese è cresciuto molto in maturità e atteggiamenti — Dopo il caso del cooling break della discordia in compagnia di Theo Hernández e un paio di episodi non proprio edificanti con qualche tifoso a 'San Siro', Leao è salito di livello negli atteggiamenti in campo e nelle dichiarazioni fuori. L’ulteriore step è atteso con un allenatore esperto nella gestione dei fuoriclasse come Allegri e un dirigente abituato a stare vicino alla squadra come Tare.

Il fatto che non veda l'ora di ricominciare, ha chiosato il quotidiano sportivo nazionale, poi, è che a differenza della scorsa stagione in cui Leao e gli altri Nazionali che avevano partecipato gli Europei erano tornati a Milanello con diversi giorni di ritardo rispetto al resto del gruppo, stavolta Rafa ci sarà da subito. Pronto a lavorare per essere al top per Allegri.