Il giornalista Stefano Carina ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Radio' in merito al possibile arrivo di Cesc Fabregas sulla panchina del Milan nella prossima stagione. L'attuale allenatore del Como , infatti, è uno dei profili accostati al club rossonero per l'annata che verrà. Difficilmente rimarrà Sérgio Conceicao , anche se molto potrebbe dipendere dalla difficile conquista del quarto posto, che garantirebbe la partecipazione alla prossima Champions League . In caso di addio il casting è aperto e lo spagnolo risulta essere uno dei candidati principali.

Lo stesso Cesc Fabregas ha sempre ribadito di essere concentrato sul Como, di cui per altro detiene una parte delle quote. E nell'ambiente non tutti lo vedrebbero bene sulla panchina rossonera. Tra questi anche il collega Stefano Carina, che nel suo intervento a 'Radio Radio' ha spiegato come in un mondo ideale sarebbe l'accostamento perfetto. Nella realtà dei fatti, però, a suo dire durerebbe come un gatto in tangenziale, per usare le sue parole. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.