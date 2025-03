Milan su Fabregas! Clamorosa ipotesi per la panchina? Ecco quanto sappiamo

Milan su Fabregas: ipotesi clamorosa per la panchina! Il nome dell’ex campione di Barca, Arsenal e Chelsea è finito tra le suggestioni per il dopo Conceicao. Ma quanto è concreta questa idea? E perché sta circolando proprio ora? Nel video del nostro Stefano Bressi su 'YouTube', analizziamo tutti i pro e i contro di un possibile approdo di Fàbregas al Milan come allenatore, tra suggestione, ostacoli reali (Como in primis) e strategie di comunicazione.