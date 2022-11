Ielpo: “Milan, il Salisburgo giocherà la partita della vita. Sarà esame vero”

Mario Ielpo, ex calciatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan in vista della partita di domani contro il Salisburgo

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', Mario Ielpo ha parlato del Milan in vista del match di domani contro il Salisburgo. Queste le sue dichiarazioni.

Sul rinnovo di Pioli: "È stato un bel segnale. Ieri lo ho anche incontrato in sede e ogni volta penso che sia una persona veramente incredibile. In questi due anni e mezzo è diventato uno degli allenatori più bravi e più amati d'Italia, ma nonostante ciò è rimasto lo stesso. Si merita tutto ciò che sta raccogliendo".

Sulla formazione di domani: "Krunic e Rebic sarebbero le scelte che farei io; squadra equilibrata, con la possibilità di inserire calciatori più offensivi in caso di necessità".

Sulla sconfitta contro il Torino: "Giocando ogni tre giorni può capitare di dare priorità ad una partita rispetto ad un’altra. Le difficoltà sono arrivate perché il Torino è stato bravo ad impostare la sfida negli uno contro uno. Hanno pesato anche le assenze in campo di Kjaer e Bennacer, che in partite come queste riescono a mettere in mostra più padronanza".

Su Tatarusanu: "Sicuramente non è Maignan, e questo porta un po’ di insicurezza ai compagni, anche perché stilisticamente a volte il rumeno lascia un po' a desiderare. Sul secondo gol del Torino, riguardando le immagini, ci si rende conto che sul secondo gol si potesse fare qualcosa in più. In ogni caso non sta sfigurando troppo".

Su quanto conterebbe per il Milan accedere agli ottavi: "Il club deve crescere e affermarsi in ambito internazionale, campo in cui storicamente è stato sempre il migliore di quelli italiani. Anche avere ritorni economici non è un aspetto da dimenticare. Il Salisburgo giocherà la partita della vita e proprio per questo rappresenterà un esame vero".

Se la dirigenza sta facendo la differenza: "La forza del Milan sta nell'aver scelto degli uomini in dirigenza con grandi qualità umane, oltre che professionali".