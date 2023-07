Intervistato dai microfoni di TMW Radio, Mario Ielpo ha parlato del Milan in vista della prossima stagione: "Sicuramente sono stati presi giocatori interessanti e di qualità tecniche e fisiche. Sono stati presi in ruoli in cui si era poco coperti, soprattutto sulla trequarti. E sono elementi importanti. Averne tanti in squadra potrebbe darti problemi. L'unico diverso mi pare Reijnders, ma sono tutti giocatori stranieri che devono integrarsi".