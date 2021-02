Ielpo: “È presto per giudicare Tomori” | Milan News

Ielpo su Tomori: “Ha i mezzi per essere un ottimo acquisto”

Mario Ielpo, intervenuto ai microfoni di tuttomercatoweb.com, ha parlato del nuovo acquisto del Milan, Fikayo Tomori. “E’ presto per giudicarlo dopo averlo visto in una partita e mezza, ma ha i mezzi per essere un ottimo acquisto. Punta su fisicità e mentalità per poter fare quel ruolo, invece sotto l’aspetto del palleggio non mi sembra ancora padrone della situazione. Essendo arrivato da poco era preoccupato a rispettare le consegne tattiche dell’allenatore. Non ha mai rischiato la giocata, giustamente con modestia si è limitato a fare le cose semplici”. Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: le richieste di Raiola. Vai alla news >>>