Ielpo: “Adli mi piace ma è dietro a De Ketelaere e Brahim Diaz” | News

Intervenuto su 'Radio 24' durante la trasmissione 'Tutti Convocati', Mario Ielpo ha parlato del Milan e di Yacine Adli. Queste le dichiarazioni dell'ex portiere rossonero: "Non credo che il Milan sottovaluterà il Verona. Adli? Quando l'ho visto giocare in pre campionato mi è piaciuto tantissimo. Purtroppo è in terza fila dietro a De Ketelaere e Brahim Diaz. O si pensa a qualche modifica tattica o lo spazio è poco". Segui con noi il live testuale di Verona-Milan