Ibrahimovic, premio alla carriera: “La mia carriera non è ancora finita”

Presente al 'Globe Soccer Awards' a Dubai, Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto un riconoscimento. L'attaccante del Milan, infatti, ha ricevuto il 'premio alla carriera' al pari di Wayne Rooney e Romario. Lo svedese ha colto l'occasione per rilasciare delle brevi dichiarazioni dopo il premio ricevuto: "La mia carriera non è finita, ho ancora strada da fare. La carriera non è individuale, vorrei ringraziare la mia famiglia e i tifosi". Ibrahimovic: "Ho tanta voglia di tornare. Scudetto? Ci crediamo sempre".