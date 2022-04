Ibrahimovic: “Grato alla MLS, ma ero troppo forte per quel campionato”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha espresso il suo pensiero in merito alla sua precedente esperienza nella Major League Soccer

"Sono molto grato alla MLS perché mi hanno dato la possibilità di sentirmi vivo", esordisce Ibrahimovic. "Ma il problema era che ero ancora troppo vivo. Quindi ero troppo forte per l'intera competizione. Questo è quello che ho mostrato. E sono il migliore in assoluto ad aver giocato in MLS e non sono io che ho ego o cerco di mettermi in mostra ora, è la verità. E quando ero lì, mi sono divertito. E mi piace il modo in cui lavoravano, il modo in cui facevano le cose di marketing. Penso che sia stato il modo migliore per tornare dopo l'infortunio. Ero nelle migliori condizioni di sempre. Sono molto orgoglioso di aver giocato per in MLS perché mi dicevano gli stadi sono piuttosto vuoti quando ci giochi, invece non c'erano stadi vuoti quando giocavo. Era anche overbooking, quindi non posso lamentarmi e sono molto felice di essere stato lì".