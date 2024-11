Milan, Ibrahimovic elogia Reijnders a non finire: poi gli ricorda che ...

Reijnders è anche l’ultimo di una lunga tradizione di grandi giocatori olandesi che hanno avuto un ruolo importante per questo club: Marco van Basten... "Quanto a Reijnders, penso sia il giocatore che è cresciuto di più in breve tempo. È arrivato dall’Olanda, dal grande lavoro fatto all’AZ, e sta facendo un lavoro eccezionale. È diventato un giocatore importante per la squadra, per il club e per la sua nazionale, dimostrando di essere un profilo di alto livello. Sono molto soddisfatto di entrambi, e sono fondamentali per noi. Se andiamo indietro, c’è il trio storico con van Basten, Frank Rijkaard e Ruud Gullit, che sono stati icone e simboli del club. I giocatori olandesi hanno un bel curriculum nel club, e Reijnders sente un po’ la pressione di essere olandese e dover dimostrare il suo valore. Ma sta facendo un ottimo lavoro. Siamo molto soddisfatti di lui, e deve continuare così. Come ogni giocatore del Milan, però, verrà ricordato per ciò che vince. Se non vinci, non vieni ricordato".