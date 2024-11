Ibrahimovic: “Al Milan sono sempre stato felice. Ora vorrei giocare, ma …”

Milan, Ibrahimovic da brividi sul legame con il club: poi la battuta sul ritiro

Puoi descrivere meglio questo legame? Cosa rappresenta per te questo club a livello emotivo? "Ho giocato in molti club, club straordinari, grandi squadre, ma il club che mi ha dato di più nella mia carriera è il Milan. Sono stato qui due volte, e apprezzo molto ciò che rappresenta il Milan. La prima volta che ero qui, ho provato felicità nel giocare, e la seconda volta mi hanno dato amore, e sento di voler solo restituire qualcosa. Sono orgoglioso, felice e molto ambizioso nell'aiutare e restituire. Non sono in una situazione in cui voglio ricevere; al contrario, voglio dare qualcosa in cambio. Ovviamente, non mi sento frustrato, anche se a volte vorrei essere in campo e aiutare direttamente il Milan, ma ora gioco un ruolo diverso e accetto di essermi ritirato, quindi contribuisco da un'altra angolazione".