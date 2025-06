"La sconfitta di Messi? No no, non parliamo della sconfitta come se fosse colpa sua! Non ha perso Messi, l'Inter Miami! Avete visto questa squadra? Messi gioca tra statue, non tra compagni! Se fosse stato in una squadra vera, a Parigi, a Manchester, in qualsiasi grande squadra, avreste visto il vero leone ". Così Zlatan Ibrahimovic, ex attaccante del Milan, ha parlato della sconfitta dell'Inter Miami contro il PSG per 4-0. Ecco le sue parole riprese da FootMercato.