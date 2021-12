Ibrahimovic: “Leao? Non trovavo un contatto mentale con lui. Ora è esploso”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, ha parlato del rapporto con i suoi compagni di squadra e, in particolar modo, con Rafael Leao

Intervenuto ai microfoni di 'Radio Deejay', Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo rapporto con i compagni di squadra al Milan. Queste le sue parole. "Ora sono molto concentrato. So cosa serve per caricarmi. Ho responsabilità davanti ai miei compagni. Loro mi guardano perché parlo in campo e nello spogliatoio. Si sentono protetti ma devono prendersi le loro responsabilità e crescere. Rafael Leão si è convinto da solo a correre però, non è venuto da me. Non correva, ho provato ma non trovavo un contatto mentale con lui. Non riuscivo ma nel precampionato è esploso e partito da solo". Milan, le top news di oggi: i retroscena di Ibra. Un portiere nel mirino.