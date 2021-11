Ibrahimovic: “L’adrenalina mi fa andare avanti. Sul progetto del Milan…”

Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del tabloid inglese 'The Guardian'

Enrico Ianuario

Intervenuto ai microfoni del 'The Guardian', Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato una lunga ed interessante intervista. Queste le parole dell'attaccante del Milan.

Su cosa lo fa continuare ad andare avanti: "Essere me non è facile. Ogni giorno mi sveglio, ho dolori ovunque. Questa mattina ho avuto dolori ovunque, ma finché ho degli obiettivi, finché ho l'adrenalina, vado avanti. So che sto arrivando a qualcosa di buono. Sto arrivando in un posto in cui ho bisogno di lavorare per mantenermi al top. Continuerò a farlo finché posso. Non voglio avere quel rimpianto se mi fermo e poi, tra un paio d'anni, mi siedo con te e ti dico: 'Avrei potuto continuare perché mi sentivo bene'. È meglio essere completamente finiti e dire: 'Non ce la faccio più'. Ma posso ancora farlo e lo sto facendo. Non si tratta di contratti o di essere famosi. Non ne ho bisogno. L'unica cosa che mi fa andare avanti è l'adrenalina perché ogni mattina ho dolori ovunque. Ma ottenere altri due follower non ti guarirà. Ottenere più soldi non ti guarirà. Ottenere attenzione non ti guarirà. Quello che ti guarirà è l'adrenalina. Non ho problemi a soffrire. Per me soffrire è come fare colazione. Ma molte persone non capiscono la sofferenza perché la nuova generazione, con tutte queste piattaforme, deve fare poco per ottenere credito. La generazione di prima di questa doveva fare molto per ottenere qualcosa. Sono molto orgoglioso di appartenere alla vecchia generazione".

Sul giovane Milan: "Anche se ci sono io. È incredibile. Mi fanno sembrare giovane. Ha questo effetto, come Benjamin Button. Dopo sei mesi qui avrai i capelli scuri, fidati. Sono molto orgoglioso perché vedo questi giovani giocatori assumersi più responsabilità, cambiare mentalità. Questa è la mia felicità ora. Questa è la mia adrenalina. Esco e corro tanto quanto loro. Lo faccio da 20 anni. La gente pensa: 'No, Ibrahimovic, devi smetterla'. La mia mentalità dice diversamente. Lo faccio perché quando i giovani mi vedono lavorare dicono: 'Dopo tutto quello che ha fatto sta ancora lavorando. Devo farlo perché l'ha fatto lui.' Devo mostrarglielo con l'esempio".

Milan in crescita: "Non sono quel cane che abbaia e non fa niente. Io sono l'opposto. Quando sono stato qui per la prima volta eravamo delle superstar. Adesso è piena di talenti, la squadra più giovane d'Europa, ma siamo al top. Quindi è un progetto diverso ed è più soddisfacente perché se hai successo con le superstar, è prevedibile. Questo non è prevedibile".

Sulla differenza tra Paolo e Daniel Maldini: "Daniel in campo è ancora un bravo ragazzo, Paolo se voleva ucciderti calcisticamente ti uccideva. È un grande talento, ma io gli dico: "Fai il tuo gioco, combatti, poi aprirai la strada da solo". Sono felice. Ho giocato contro il padre e oggi gioco con il figlio. Forse Daniel avrà un figlio…. Giocherò col figlio di Daniel? È già un miracolo adesso".

Il motivo del placcaggio su Azpilicueta: "Hai portato con te un libro intero. Il mio tempo è molto costoso. Ma prendi il tuo lavoro molto sul serio e c'è molto di cui parlare. Non sono qui per dire che sto bene perché vengo dal ghetto o che dovresti dispiacerti per me perché vengo da lì. Ne fai il meglio e poi dipende da te. La vita è su e giù. Se tutto è stato perfetto, non abbiamo niente di cui parlare. Facciamo ancora errori. Nessuno è perfetto. Sulle piattaforme digitali metti una foto con 20 filtri e sei perfetta. Ma quando ti vedo in realtà non sei perfetto. Sembri normale come tutti gli altri. Le persone fingono di essere perfette. Dico: 'Sono perfetto quando sono me stesso'. Ciò non significa che non farò errori. Ma io imparo da loro. L'altro giorno in nazionale, ho fatto un placcaggio su Azpilicueta. L'ho fatto di proposito. Non mi vergogno a dirlo perché ha fatto qualcosa di stupido al mio giocatore. Agire in grande per il mio giocatore. Era una cosa stupida ma lo farei lo stesso per fargli capire: 'Non lo fai, cazzo. Non hai le palle per farlo contro di me. Ma ti mostrerò cosa succede se lo fai a me.' Ecco perché l'ho fatto. Cosa può dire lui? Non lo dirà a me ma lo dirà al mio giocatore, che non farà nulla perché è troppo gentile. Non è stata una buona cosa per me, ma lo farei comunque. Sono io. Non mi vergogno a dirlo".

L'ammonizione gli farà saltare i play off: "Non si tratta di perdere i playoff. Si tratta di far capire al ragazzo che non prendi per il culo qualcuno sdraiato a terra. Non attacchi un cane che non parla. Attacca chi è in grado di fare qualcosa. Troppo facile prendersela con i miei compagni di squadra che hanno 20 anni e sono ragazzi molto simpatici. Spero che ora capisca. Non ho paura di dirtelo. Ho fatto una cosa stupida. Ma lo farò di nuovo. 100%. Questo è quello che dico dell'essere 'perfetto'. Essere me stesso è perfetto per me. Non ho bisogno di filtri per fare loro che tipo di domande mi farai".

Sull'esperienza al Manchester United: "Ho avuto una grande esperienza in Inghilterra. Il Manchester United è un club fantastico e abbiamo vinto un paio di trofei. Parlano troppo del passato. Quando sono andato lì ho detto: "Sono qui per concentrarmi sul presente e per creare la mia storia". Ma quando ne hai troppo diventa come un loop. Devi pensare al presente o dovresti andare in ospedale e pulirti la testa".

Sulla qualità della Premier League: "La qualità è sopravvalutata dal punto di vista tecnico. Ma la Premier League ha qualità diverse: il ritmo, il ritmo. Puoi essere il miglior giocatore del mondo, ma se non riesci a gestire quel ritmo e non ci riuscirai. In Spagna, Francia, Italia la tecnica è migliore. Ecco perché ci sono così tanti stranieri in Premier League. Portano la tecnica".

Sul legame con la sua famiglia: "Non è facile, ma mia moglie si prende cura dei bambini. Lo facciamo funzionare. Quando c'è tempo libero ci vediamo e siamo tutti felici".

La distanza dalla famiglia con la pandemia: "Ero solo. Le cose erano molto rigide e non potevi viaggiare. È stato strano perché in quei momenti stai con i tuoi cari e io non potevo. Ma poi si sono aperti un po' e sono tornato a casa e sono rimasto con loro per due mesi".

Su LeBron James: "Lo sport unisce le persone. La politica divide le persone. Se parliamo di razzismo, è un'altra cosa. È qualcosa su cui non sono d'accordo. Ma non faccio politica. Se lo facessi, ora sarei presidente. James? Non lo conosco personalmente. Non lo giudico. Qualunque cosa faccia con i razzisti, ha ragione, perché quando 50.000 ti chiamano zingaro del cazzo, è lo stesso. Questo è [anche] razzismo. Ma non faccio politica. faccio sport. Questo è il modo in cui diffondi l'amore".

Se il futuro gli fa paura: "Se mi preoccupo per il futuro, non mi concentro sull'oggi. Sono il tempo presente. Carpe Diem".