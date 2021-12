Ibrahimovic: “L’adrenalina è lo scudetto. Al Milan un’atmosfera più che top”

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato delle dichiarazioni durante la presentazione del suo libro intitolato 'Adrenalina - My untold stories'

Enrico Ianuario

In occasione della presentazione del suo libro intitolato 'Adrenalina - My untold stories' alla Triennale di Milano, Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato delle dichiarazioni in compagni di vari personaggi del calcio e dello spettacolo. Queste le parole raccolte dai colleghi di 'calciomercato.com'.

"Buonasera a tutti, benvenuti. Sono felice, la risposta al libro è positiva. È la mia storia, voglio ringraziare le persone che mi hanno accompagnato nella mia carriera. Ora c’è la possibilità di vedere un po’ della mia storia".

Sul gesto della rovesciata per cambiare il risultato: "Devi scegliere la tua strada e credere in te stesso. Si sbaglia e si impara, per me essere perfetti è essere se stessi. Ho avuto successo, se a 40 anni sono ancora qua vuol dire che qualcosa ho fatto bene".

Sull’essere decisivo a 40 anni: "Dopo l’infortunio che ho avuto che mi ha fatto stare fuori un anno, ho capito che il calcio per me è tutto. Ho paura di smettere perché non so cosa mi aspetta dopo. A Sanremo avevo paura della multa se non mi fossi presentato (ride, ndr). Comunque, sto dimostrando che con la mentalità giusta posso fare ancora la differenza. È tutto recupero, voglia che devi avere. Poi ho una mentalità: 'Perché essere normale quando puoi essere migliore'. È così".

Sull'adrenalina: "Mi arriva con gli obiettivi che mi pongo. Ogni giorno mi sveglio con dei dolori, ma con l’adrenalina vado avanti. La rovesciata di ieri mi porta avanti, non ho vinto e mi brucia, non sono felice, chi mi conosce lo sa come sono fatto. Anche questa è adrenalina per la prossima partita".

Se l’adrenalina adesso è lo scudetto con il Milan: "Sicuro, sicuro".​

Capello su Ibra: "Lui giocava per fare i numeri, come al circo. Poi si è accorto che doveva fare gol, per vincere bisogna fare gol e non l’aveva ancora capito. Quando è arrivato alla Juve è stato un colpo di fortuna che l’ho incontrato nel pre campionato. Andai da Moggi e Giraudo e gli dissi di prenderlo. C’era un ottimo rapporto tra Raiola e la Juve, si è poi dimostrato subito l’ottimo giocatore che pensavamo che fosse. Gli dicevo che aveva i piedi di legno, si fermava a calciare e lo abbiamo corretto un po’. Aveva capito che stava migliorando e tutti i giorni tutti i giorni, anche se ogni tanto lo richiamavo, ha continuato a lavorare ed è diventato quello che è diventato. Aveva grande competitività alla Juve, ha visto il livello alto della squadra e ha pensato di dover diventare meglio degli altri. E ci è riuscito. Quello che ha fatto dopo è la dimostrazione che bisogna avere voglia di migliorarsi".

Ibra sull’importanza di avere personalità alla Capello: "Penso che è molto importante. Vi racconto una storia. Entro, c’è il mister che legge la Gazzetta. Gli ho detto: 'Buongiorno mister'. Lui continua a leggere, poi abbassa il giornale ed esce fuori. Lì ho capito chi è il boss. Ha visto tutte le cose che mi mancavano e dove sarei potuto arrivare. Mi metteva tutti i giorni davanti alla porta e mi ha fatto cambiare stile di gioco. Tutti i giorni tiravo 50-60 tiri".

Ibra su Pioli: "Il primo incontro? Normale. Mister mister, Ibra Ibra".

Pioli sul primo incontro con Ibra: "Molto piacevole, ho capito subito chi mi trovavo di fronte. Ci siamo parlati in modo semplice. Mi ha detto 'Mister, tu sei il boss. Io sono sempre disponibile per il bene della squadra'. Il suo arrivo ci ha migliorato".

Ibra sul suo ritorno al Milan: "Quando sono arrivato era difficile, però abbiamo messo insieme il gruppo. Tutti hanno capito cosa serve per arrivare agli obiettivi: sacrificio, correre. Abbiamo creato un’atmosfera più che top. Poi c’è stata la pandemia. Ha uno staff fantastico, ho avuto tanti allenatori con staff differenti. Il suo staff è top, il gruppo va verso lo stesso obiettivo. Purtroppo ieri non abbiamo vinto, se facevo due gol vincevamo (ride, ndr)".

La risposta di Pioli: "Se nel primo tempo fossi stato di più in area avremmo vinto (ride, ndr)".

Pioli se sia un vantaggio avere Ibra: "Assolutamente sì. Ho la fortuna di avere uno Zlatan molto maturo, molto attento, sensibile e rispettoso del gruppo. Sa sempre come dire le cose, anche con un tono molto acceso. Ma tutti noi sappiamo che lo fa per migliorare. Quando si parte da questa base tutto viene ben ascoltato. Sui compagni a volte fa più presa quello che dice un giocatore piuttosto che quello che dice l’allenatore".

Pioli sullo scudetto: "Mi ero appena collegato, non sentivo bene (ride, ndr). I miei giocatori fanno bene, dobbiamo andare oltre i nostri limiti. Abbiamo un po’ rallentato ultimamente, ma abbiamo le qualità per lottare fino alla fine".

Pioli su come vede Ibra in futuro: "È una persona intelligentissima, è un top in tutto quello che fa. Lo continua a dimostrare. Sono rimasto un po’ male che non mi avete invitato a Sanremo, sono un buon cantante (ride, ndr). Quando smetterà di giocare sicuramente troverà la strada giusta, con la sua capacità di essere sempre al posto giusto troverà la sua strada".

Pioli sul coro 'Pioli is on fire': "È un coro che hanno iniziato i ragazzi, speriamo che continui a lungo".

Ibra su come si vince lo scudetto: "Approccio particolare? È la mentalità. Come mi alleno così gioco, ogni giorno è una finale. Quando sono arrivato al Milan c’erano altri giocatori, sono arrivato per mettere pressione e tirare fuori l’ultima grande stagione. Ero lì e martellavo, ad alcuni andava bene e ad altri no. È colpa di Capello (ride, ndr)".

Interviene Galliani: "Ieri ho esultato alla rovesciata di Ibra, insieme a Berlusconi. La sua forza la vedono tutti, ma ha una personalità che costringe gli altri a fare bene. Ho visto che quando gli altri non fanno bene li appende al muro, in senso fisico. Ha un’adrenalina dentro che i compagni devono per forza impegnarsi. I suoi compagni fanno fatica a far flanella".

Ibra e il rapporto con Berlusconi: "Molto bello. L’ho salutato in Sardegna, non lo vedevo da anni. Mi ha portato in Italia quando non ero felice a Barcellona. Lo devo ringraziare. Ieri Galliani mi ha mandato un messaggio, era col presidente".

L'intervento di Berlusconi: "Il libro che presentate oggi dimostra che Zlatan non è solo un grande campione dello sport ma anche della vita. Ha una media di 0,6 gol a partita, una media straordinaria. Il primo gol risale al 30 ottobre 99, l’ultimo a ieri. L’ho visto, è stato un gol che solo Ibrahimovic poteva segnare. 40 anni vissuti sempre con la voglia di dare il massimo. Mi ricordo con commozione di quando indossò la prima volta la maglia del Milan. Sento di avere con lui un rapporto di affetto. Quest’estate in Sardegna abbiamo parlato dei suoi prossimi obiettivi che sicuramente riuscirà a concretizzare. Gli auguro successo, sono sicuro che riuscirà a raggiungere tutti i traguardi che si porrà. Sei stato e sei ancora un grande campione. Ti vogliamo tanto bene".

La risposta di Ibra: "Sa che gli voglio bene. Spero stia bene, mi sono emozionato. Quando arrivano queste parole dal presidente con più trofei nella storia del calcio sono molto onorato, anche se voleva sempre che tagliassi i capelli. La mia forza è nei capelli (ride, ndr)".

Galliani e un aneddoto su Ibra: "Giochiamo con l’Arsenal. Vinciamo l’andata 4-0, e metto nella testa di Allegri di portare in panchina 2 portieri. Ritorno partita terrificante, perdiamo 3-0 ma ci qualifichiamo. Tutti felici, ma entra negli spogliatoi Zlatan ed urla come un pazzo, quasi mena Max Allegri che aveva messo due portieri in panchina. Non è mai contento, non si accontenta mai. Vuole sempre il massimo. Ibra se pareggia o arriva secondo si incazza come una iena. La sua più grande qualità sia questa cosa qui, di non essere mai soddisfatto con sé stesso e con gli altri. Ho avuto la fortuna di stare al Milan per 31 anni, abbiamo avuto giocatori immensi, con Capello in panchina abbiamo vinto 4 scudetti in 5 anni. Giocatori immensi: Van basten, Gullit, Baresi, Maldini, Ancelotti, Tassotti. Tecnicamente per me Van Basten era la madonna, quando lo vedo mi inginocchio. Purtroppo una caviglia l’ha fermato a 28 anni. È passato di tutto al Milan, ma nessuno secondo me aveva la forza mentale di Zlatan Ibrahimovic. Questo è il mio pensiero".

Ibra e il Pallone d'Oro: "Se ci ho mai pensato? È una bella cosa. Non mi serve per pensare che sono il più forte di tutti".

Il saluto di Ibrahimovic in chiusura: "Voglio ringraziare tutti per essere qua. Mi dà tanta emozione. Non posso dire se il libro è buono o no perché fa parte della mia storia, mi dispiace non poter fare foto con tutti. Siete i benvenuti a Milanello, fuori, e quando passo facciamo le foto. Voglio ringraziare il presidente Cairo per questo libro e… Forza Milan, no?!. Ringrazio anche Amadeus che è venuto qui, sicuramente vuole qualcosa in cambio. Ma vediamo (ride, ndr). Grazie a tutti".