Hoefkens (all. Bruges): “De Ketelaere? Farò qualsiasi cosa per lui, ma…”

Nonostante Charles De Ketelaere non sia stato convocato, oggi il Club Brugge ha vinto la prima partita di campionato contro il Genk per 3-2. Un'assenza pesante a cui ha saputo sopperire l'allenatore dei nerazzurri, Carl Hoefkens, il quale al termine del match ha rilasciato delle brevi dichiarazioni sul trequartista che tanto piace al Milan. "Farò qualsiasi cosa per lui... ma è tutto un po' troppo per Charles", le parole dell'allenatore belga riportate da HLN.be.