Higuain, addio al calcio al termine della stagione: “E’ giunto il giorno”

Gonzalo Higuain, ex calciatore del Milan tra le altre, ha dichiarato il suo ritiro dal calcio giocato al termine della stagione in corso

Un Gonzalo Higuain visibilmente commosso oggi ha dichiarato in conferenza stampa che lascerà il calcio giocato al termine di questa stagione. "E' il momento di raccontarvi una storia. Ho processato, analizzato, per giungere alla fine a questa decisione. E' arrivato il giorno di dire addio al calcio, una professione che mi ha dato tanto, del quale sono un privilegiato per averlo vissuto nei momenti buoni e meno buoni. Volevo raccontarlo a tutti voi". Con la maglia del Milan, Gonzalo Higuain ha disputato 22 partite e segnato appena 8 gol.