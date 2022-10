Helena Seger: “Non è facile vivere insieme ad Ibrahimovic” | News

'El Mundo Deportivo' riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Helena Seger, compagna dell'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic. La donna d'affari svedese ha parlato così del suo rapporto con il numero 11 rossonero: "Aveva parcheggiato male la sua Ferrari a Malmö. L'aveva fatto in un modo che impediva alla mia Mercedes di passare. L'ho attaccato duramente, ma ha visto qualcosa che gli è piaciuto. Non è facile vivere con lui, ma lo ammetto, nemmeno con me stessa. Penso che Zlatan mi piace perché lo affronto, ho anche una storia importante e ho costruito la mia carriera con tanto sacrificio. Perché non ci siamo sposati? Sposarsi potrebbe turbare il mio senso di indipendenza. Non voglio essere etichettata semplicemente come la moglie di un giocatore. Penso che le persone non sappiano quanto ho studiato, lavorato e combattuto". Ecco come e dove vedere Chelsea-Milan in diretta tv e in streaming.