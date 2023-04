Hajduk Spalato-Milan, Eletu: “Creato tanto, potevamo fare più gol” | News

Sulla partita: "Partita molto difficile, tanti contrasti. Siamo stati lenti in alcune fasi di gioco, potevamo fare più gol per quello che abbiamo creato e ciò ci ha portato a soffrire".

Sull'aver mostrato personalità: "Pubblico ha giocato una partita Non abbiamo avuto paura, abbiamo giocato con grinta e messo lo stile del Milan. Purtroppo non è servito, ma questo tipo di partita speriamo possa essere ripetuto in futuro. Milan, Kjaer aveva ragione a reclamare spazio >>>