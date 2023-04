Milan, Kjaer l’uomo dei match importanti: aveva ragione a reclamare spazio

Milan, Pioli dovrà sfruttare l'esperienza di Kjaer

Da quel 23 marzo il Milan ha disputato 5 incontri, ossia i due in Champions League contro il Napoli e tre in campionato, contro gli azzurri, l'Empoli e il Bologna. È vero, i numeri ci dicono che quando Simon Kjaer è sceso in campo il Diavolo ha subito solo un gol, esattamente come avvenuto quando il danese è rimasto in panchina. Il dato che, però, pende a favore del difensore rossonero, è il fatto che le tre partite da titolare le ha giocate contro il club partenopeo.